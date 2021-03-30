Криминал

В Наровчатском районе подросток украл водосточный желоб

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В Наровчатском районе подросток оказался на скамье подсудимых за кражу, совершенную у односельчанина.

В августе прошлого года несовершеннолетний залез в чужой сарай и похитил лом меди и черных металлов. Заодно он захватил алюминиевый водосточный желоб, который снял из-под крыши дома. Ущерб, причиненный хозяину домовладения, составил 2 660 рублей.

Правоохранители оперативно нашли юного злоумышленника, и на него было заведено уголовное дело. Однако потом оно было прекращено. Следователь подал в суд ходатайство о применении к подростку принудительных мер воспитательного воздействия, обосновав это тем, что парень не нарушал ни уголовный, ни административный кодексы, на учете в ПДН не состоит, имеет хорошие характеристики с места жительства и учебы. Он признал вину, осознал противоправность своих действий, раскаялся и возместил ущерб.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Подростка передали под надзор родителей и на 6 месяцев ограничили ему пребывания вне дома с 22:00 до 6:00.

Если несовершеннолетний будет систематически нарушать запрет, материалы будут направлены для привлечения его к уголовной ответственности.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Наровчатском районе подросток оказался на скамье подсудимых за кражу, совершенную у односельчанина

Добрая примета, быть ему губернатором.

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