Криминал

Убийца из Пачелмы снял на телефон расправу над мужчиной

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В Пачелме 36-летнего местного жителя осудили за убийство 49-летнего знакомого, снятое на камеру мобильного телефона.

Вечером 20 октября прошлого года мужчины вместе выпивали в гостях у общего приятеля, в процессе застолья они поссорились и младший стукнул старшего рукой.

«После этого он включил видеокамеру на своем телефоне, взял нож и нанес лежащему потерпевшему не менее 3 ударов ножом в область груди. От полученных ранений сельчанин скончался на месте преступления. Затем злоумышленник погрузил тело убитого на велосипед, вывез его за пределы поселка и спрятал в кустах», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Видеозапись убийства попала к правоохранителям, и 4 ноября они задержали преступника.

«Вину в совершении преступления злоумышленник признал, показал местонахождение трупа погибшего, находившегося в розыске», - добавила Светлана Артамонова.

Суд назначил мужчине наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

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Гость||

А меня теща бывает поколачивает.

Гость||

Режиссер и оператор в одном лице.

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