С задавившего человека бульдозериста сняли уголовную ответственность

29.03.2021 | 11:45

Около двух лет шло разбирательство по делу о гибели на свалке под Пензой человека и выяснение вины в его смерти жителя Бессоновки.

Трагедия произошла 16 января 2019 года. Во время сильного снегопада бессоновец, работавший машинистом гусеничного бульдозера, выравнивал мусор на полигоне ТБО на улице Осенней, известном в народе как Чемодановская свалка.

Тяжелая машина наехала на 55-летнего инвалида с частично ампутрованными ступнями, который жил в бараке у свалки и занимался сбором металлических изделий. Бульдозер буквально расплющил мужчину: у него были травмированы голова, грудь, позвоночник, живот, таз, конечности и повреждены кости скелета и внутренние органы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент наезда потерпевший, наиболее вероятно, находился в горизонтальном или близком к нему положении.

В судебном заседании бульдозерист доказывал, что не виноват: он всегда соблюдает технику безопасности и в любую погоду имеет полный обзор всех сторон. По его словам, он ездил назад-вперед, собирая ковшом мусор и сбрасывая его за отвал. Потерпевшего водитель увидел только после того, как контролер крикнул ему остановиться.

Суд пришел к выводу, что предотвращение наезда зависело не от наличия или отсутствия технической возможности, а обусловлено действиями бульдозериста, проявившего невнимательность при управлении источником повышенной опасности.

В итоге 15 января 2021 года 42-летнего водителя приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы.

«Не согласившись с приговором суда, защитник осужденного обжаловал его, указав на недоказанность вины и недопустимость положенного в основу приговора заключения комиссионной судебно-медицинской экспертизы», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда пришла к выводу о законности приговора, однако освободила бульдозериста от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

«Согласно статье 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.