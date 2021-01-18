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Криминал

В Пензе осудили виновника смертельного наезда на свалке

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В Пензе огласили приговор машинисту бульдозера, по вине которого погиб 55-летний мужчина. Инцидент произошел утром 16 января 2019 года на Осенней улице.

Машинист, работавший на унитарном предприятии по очистке города, выравнивал мусор на свалке. Осуществляя маневры, он не убедился в их безопасности и совершил наезд на мужчину. Тот скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы головы, груди, живота и конечностей.

Служители Фемиды приговорили виновника к полутора годам ограничения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Татьяна Махницкая.

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