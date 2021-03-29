Криминал

Пензячка поверила в выигрыш и перевела деньги мошеннику

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Она просматривала товары на страничке одного из интернет-сайтов и даже отмечала некоторые как понравившиеся. Жительница Пензы в итоге ничего не купила, но лишилась последних денег. С женщиной по телефону связался неизвестный и обрадовал ее сообщением о выигранном призе в 10 тысяч рублей.

«Звонивший попросил ее выслать номер банковской карты и коды из поступившего ей СМС. Женщина пояснила, что не видела ничего подозрительного в просьбах собеседника и добровольно передавала коды и другую личную информацию», - сообщил зам. начальника ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Андрей Мамешин.

Пензячку ничто не смутило, и она не только отправила неизвестному данные, но еще и сама перевела 1 500 рублей, чтобы получить приз.

«Сообщила код доступа и номер банковской карты», - пояснила потерпевшая.

Никакого выигрыша ей так и не досталось. К тому же со счета гражданки списали еще два раза по 2,5 тысячи рублей. Теперь полицейские пытаются установить личность мошенника, обманувшего женщину.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Буртасы всегда выделялись непробиваемой тупостью и лихой придурью.

Гость||

Телеящик сделал свое дело,превратил людей в баранов.Ау,2+2 четыре,буртасы,опускайтесь на землю.

Гость||

Ты дурачек?

Гость||

Как она выиграла,если не играла ?

Имя: Гость
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