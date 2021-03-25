Криминал

В Заречном молодой мужчина стал жертвой нападения подростков

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В Заречном выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 22-летний местный житель. По версии следствия, двое подростков избили его в феврале на проспекте Мира.

«Установлено, что в период с 22:00 22 февраля до 0:30 23 февраля двое несовершеннолетних зареченцев возле школы № 218 в ходе ссоры с потерпевшим нанесли ему не менее 5 ударов по голове. В результате здоровью последнего причинен тяжкий вред», - сообщила следователь Зареченского МСО СУ СК РФ Кристина Тартыгина.

Подозреваемые взяты под стражу. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Известно также, что родители одного из нападавших незадолго до случившегося были ограничены в правах.

«Юношу должны были направить в детский дом», - уточняет «Заречье сегодня».

В настоящее время расследование продолжается.

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Гость||

Сварщик прав!!!

Гость||

Шакалье зареченское.

Гость||

Так они рождаются за колючкой...

Гость||

Ужас какой!

Гость||

Гость писал(a):

Так они рождаются за колючкой...
в пензе таких мало что ли, их нужно собирать и на перевоспитание куда то в дальние края отправлять после такого

Гость||

Юношу должны были направить в детский дом», - уточняет «Заречье сегодня».

А потом таким квартиры бесплатно дают, детдомовец!

Заварить ворота!

Гость||

Гость писал(a):

Заварить ворота!
Я наверно скоро уже с тобой соглашусь! Это что же за сброд там проживает ?

Гость||

Правительство ушло в отставку... гори все синим пламенем!

Гость||

Инстасамка и Моргенштерн кумиры молодежи, которых умышленно пиарят СМИ. Молодежь не виновата, что предоставлена сама себе и губительной пропаганде.

Гость||

Гость писал(a):

Так они рождаются за колючкой...

в пензе таких мало что ли, их нужно собирать и на перевоспитание куда то в дальние края отправлять после такого

а Заречный

Имя: Гость
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