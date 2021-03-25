В Заречном молодой мужчина стал жертвой нападения подростков

25.03.2021 | 08:40

В Заречном выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого пострадал 22-летний местный житель. По версии следствия, двое подростков избили его в феврале на проспекте Мира.

«Установлено, что в период с 22:00 22 февраля до 0:30 23 февраля двое несовершеннолетних зареченцев возле школы № 218 в ходе ссоры с потерпевшим нанесли ему не менее 5 ударов по голове. В результате здоровью последнего причинен тяжкий вред», - сообщила следователь Зареченского МСО СУ СК РФ Кристина Тартыгина.

Подозреваемые взяты под стражу. Ранее они привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Известно также, что родители одного из нападавших незадолго до случившегося были ограничены в правах.

«Юношу должны были направить в детский дом», - уточняет «Заречье сегодня».

В настоящее время расследование продолжается.