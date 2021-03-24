Криминал

В Тепличном пензенец спрятался от правоохранителей в диване

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В Тепличном задержали 37-летнего пензенца, подозреваемого в распространении наркотиков. Мужчина попытался спрятаться от правоохранителей в диване.

Горожанин находился в федеральном розыске, был неоднократно судим. Стражам правопорядка поступила информация, что он скрывается в доме жены, тщательно соблюдая конспирацию.

Ночью правоохранители пришли по адресу. Пензенец, осознав, что убежать не удастся, попытался спрятаться в одной из комнат дома в полости дивана под одеялами, но был в итоге обнаружен.

Сопротивления мужчина не оказал, его заключили под стражу, уточнили в пресс-службе регионального УФСИН.

Задержание происходило в рамках операции «Розыск», которую провели сотрудники УФСИН совместно с полицией. Им предстояло найти лиц, уклоняющихся от отбывания наказания, сбежавших из колонии или находящихся в федеральном розыске.

Всего за время операции удалось установить местонахождение 6 осужденных, которые уклонялись от отбывания наказания.

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Источник — фото, видео УФСИН России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина попытался спрятаться от правоохранителей в диване.
Как жаль что вечером 20 марта Белозерцев не сообразил.

Гость||

собакен наверное нашел

Гость||

Гость писал(a):

Как жаль что вечером 20 марта Белозерцев не сообразил.
Может там лежали деньги?)

Имя: Гость
Комментарий:

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