В Тепличном пензенец спрятался от правоохранителей в диване

24.03.2021 | 14:44

В Тепличном задержали 37-летнего пензенца, подозреваемого в распространении наркотиков. Мужчина попытался спрятаться от правоохранителей в диване.

Горожанин находился в федеральном розыске, был неоднократно судим. Стражам правопорядка поступила информация, что он скрывается в доме жены, тщательно соблюдая конспирацию.

Ночью правоохранители пришли по адресу. Пензенец, осознав, что убежать не удастся, попытался спрятаться в одной из комнат дома в полости дивана под одеялами, но был в итоге обнаружен.

Сопротивления мужчина не оказал, его заключили под стражу, уточнили в пресс-службе регионального УФСИН.

Задержание происходило в рамках операции «Розыск», которую провели сотрудники УФСИН совместно с полицией. Им предстояло найти лиц, уклоняющихся от отбывания наказания, сбежавших из колонии или находящихся в федеральном розыске.

Всего за время операции удалось установить местонахождение 6 осужденных, которые уклонялись от отбывания наказания.