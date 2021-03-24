В Мордовии задержали пензенцев при закладке тайников с марихуаной

24.03.2021 | 10:15

Двое жителей Пензенской области предстанут перед судом в Мордовии. Их обвиняют в 14 эпизодах покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Весной прошлого года 26-летний житель города Спасска создал интернет-магазин по продаже наркотических средств бесконтактным способом. К делу он привлек своего знакомого 1992 года рождения.

С июня по август 2020 года один из мужчин посеял, вырастил и высушил коноплю общим весом около 238 граммов. Марихуану он измельчил и хранил в своем гараже.

Затем подельники расфасовали «товар» по пакетам. Еще около 10 граммов осталось в жилище одного из них.

2 сентября молодые люди приехали из Пензы в Саранск на арендованном автомобиле. С собой они везли 100 свертков с марихуаной. В лесу возле села Макаровка они создали 13 закладок общим весом около 60 граммов.

В этот момент их задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД и изъяли еще 87 свертков с марихуаной общим весом более 166 граммов, которые они намеревались сбыть через тайники.

Наркозакладчики не стали отрицать свою вину. На время следствия их заключили под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский суд Саранска для рассмотрения», - сообщили в МВД России по Республике Мордовия.