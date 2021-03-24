Криминал

Найденный телефон превратил пензенца в фигуранта уголовного дела

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Телефон, оставленный забывчивой клиенткой, стал для водителя-частника источником сначала положительных эмоций, а затем - крупных неприятностей.

Ранее не преступавший закон 42-летний пензенец, обнаружив в салоне чужой мобильник стоимостью 5 тысяч рублей, не стал возвращать его владелице и не отнес в полицию, как того требует законодательство. Напротив, он решил воспользоваться находкой для личного обогащения.

Этому способствовали два фактора. Во-первых, в телефоне мужчина нашел приложение «Мобильный банк». Во-вторых, в книге контактов обнаружился пароль к нему.

Обрадованный пензенец нашел на сайте объявлений игровую приставку за 12 тысяч рублей и оплатил ее чужими деньгами, сделав безналичный перевод. Однако насладиться игрой не удалось: мужчину оперативно нашли правоохранители.

Теперь ему инкриминируются преступления по двум статьям уголовного кодекса - кража имущества и хищение денег с банковского счета.

«Злоумышленник признал вину и возместил потерпевшей ущерб. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это все Америка и запад.

И где Тольео они телефоны берут?

Гость||

В Китае. Покупают и шлют дурным таксистам, чтобы те нарвались на неприятности.

Гость||

вот крыса!

Имя: Гость
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