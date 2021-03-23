В Пензе мужчина хотел унести на себе из магазина спортивные штаны

23.03.2021 | 09:17

В понедельник, 22 марта, в одном из торговых центров на улице Суворова в Пензе произошла попытка кражи.

Информация об инциденте поступила экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в пятом часу вечера. Правоохранители прибыли по адресу.

Продавец магазина одежды рассказал, что несколькими минутами раньше мужчина в примерочной кабине надел взятые с кронштейна спортивные брюки стоимостью около 6 тысяч рублей, сверху натянул свои джинсы и попытался незаметно пройти мимо кассы. Однако сотрудники магазина проявили бдительность.

«35-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи, был задержан на месте. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.