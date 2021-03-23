Криминал

В Пензе мужчина хотел унести на себе из магазина спортивные штаны

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В понедельник, 22 марта, в одном из торговых центров на улице Суворова в Пензе произошла попытка кражи.

Информация об инциденте поступила экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в пятом часу вечера. Правоохранители прибыли по адресу.

Продавец магазина одежды рассказал, что несколькими минутами раньше мужчина в примерочной кабине надел взятые с кронштейна спортивные брюки стоимостью около 6 тысяч рублей, сверху натянул свои джинсы и попытался незаметно пройти мимо кассы. Однако сотрудники магазина проявили бдительность.

«35-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи, был задержан на месте. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

У него дименция - просто забыл снять апосля примерки...

Д-р Шаффхаузен||

Больше дадут чем барановскому.

Гость||

Этот по дурке признает вину,а барановскому всё подбросили...

Гость||

людям штаны не на что купить, а тут деньги штабелями у некоторых

Имя: Гость
Комментарий:

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