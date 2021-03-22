Суд арестовал еще одного фигуранта дела Белозерцева

22.03.2021 | 14:51

В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия в отношении фигуранта дела Белозерцева Федора Федотова.

Это заместитель директора представительства Пензенской области при Правительстве РФ, через которого, по версии следствия, губернатор мог получать взятки от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Как ранее сообщала Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки давались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Федотова. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федотова избрана на срок до 20 мая 2021 года», - сообщил пресс-секретарь Басманного суда.

Перед этим тот же суд арестовал на аналогичный период и самого Ивана Белозерцева.