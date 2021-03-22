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Криминал

Суд арестовал еще одного фигуранта дела Белозерцева

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В понедельник, 22 марта, Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия в отношении фигуранта дела Белозерцева Федора Федотова.

Это заместитель директора представительства Пензенской области при Правительстве РФ, через которого, по версии следствия, губернатор мог получать взятки от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Как ранее сообщала Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки давались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федора Федотова. Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федотова избрана на срок до 20 мая 2021 года», - сообщил пресс-секретарь Басманного суда.

Перед этим тот же суд арестовал на аналогичный период и самого Ивана Белозерцева.

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Источник — фото и видео Басманного районного суда города Москвы
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Гость||

Как правильно называется брат жены?

Гость||

этого персонажа мы не знаем

Гость||

А в Пензе почему нет арестов?

РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!!

Гость||

Шурин

Гость||

Иван за пластиком слушал, а этот за решёткой разница между губером и холопом. Даже здесь не справедливость.

Гость||

В камере они будут равны, не переживайте))

Гость||

А ведь ивана не посадят.Так помурыжат немного.

Гость||

Голосуйте за единую россию!!!

Гость||

Федот, да не тот

Гость||

22.03.2021 15:24|

А ведь ивана не посадят.Так помурыжат немного.

Ага, ты не грамотный наверно? Такие должности раздают с подписи президента и стоцже подписи слетают в нашем случае приземлили

Гость||

Как где пензеские водятлы?

Гость||

А где пензеские водитель?

Гость||

Просили посадки? На-ти вам!

Гость||

Гость писал(a):

Голосуйте за единую россию!!!
В Бессоновке проголосуют...

Гость||

Любишь медок - полюби и холодок! Пускай теперь сидят!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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