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Криминал

Ивану Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свободы

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Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

Речь идет о получении главой региона взятки в особо крупном размере.

«Деяния ... наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового», - говорится в УК РФ.

Губернатора Пензенской области задержали и доставили в Москву 21 марта. 22-го Следственный комитет России предъявил Ивану Белозерцеву обвинение в получении взятки.

По версии правоохранителей, с января по сентябрь 2020 года он через посредников получил деньги и ценное имущество (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

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Источник — фото t.me/manizchk
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Гость||

А чем заняты его сыновья преуспевающик бизнесмены а что говорит супруга на развод подала на раздел имущества?

Гость||

Маловато.

Гость||

Гость писал(a):

на развод подала на раздел имущества?
Завидная невеста нарисовывается, телефончика ни у кого нет?

Гость||

15 лет, ха-ха, следователи ерунду какую-то пишут.

Гость||

15 лет он живой не выйдет с зоны. Возраст. Поэтому будет сдавать всех, чтобы срок уменьшили.

Октябрьский сад скоро завянет

Гость||

Посадить танкиста в мусорный контейнер и прокатить по улице Московской от собора до театра.

Гость||

Полмиллиарда только нашли, мелочь на карманные расходы. Остальное хорошо запрятано.

Гость||

Плакать надо,что живём в такой системе и стране,а все почему то визжат от радости.Ведь в жизни местной челяди не изменится ничего,вообще ничего.Пришлют нового ивана александровича и дальше?

Гость||

а сыновей его за то арестовали? кто знает

Гость||

Эх Ваня, Ваня, как же так? Ты же ходил в советскую школу, был пионером...

Гость||

Сыновья паровозом пойдут даже если на свободе ещё. Не торопитесь ещё 2 месяца минимум следствия

Гость||

а сыновей его за ЧТО арестовали? кто знает

Гость||

Травили поди народ контрафактной фармой.

Гость||

И зачем его сажать? Отобрать все у него и родственников, заработанное во время правления, и пусть живет на пенсию. Общественные работы еще можно добавить.

Гость||

Гость писал(a):

Плакать надо,что живём в такой системе и стране,
Нормальная система и страна. Вы дурачек?

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Имя: Гость
Комментарий:

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