Экс-директора «Пензастроя» обвиняют в злоупотреблении полномочиями

14.01.2021 | 17:13

В Пензе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО «Пензастрой». Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, руководитель «Пензастроя» направлял полученные от участников долевого строительства денежные средства на цели, не связанные с возведением многоквартирных домов.

В результате организация не достроила 5 объектов, а 761 дольщик не получил в установленные сроки приобретенные квартиры и нежилые помещения.

«По уголовному делу заявлено 36 гражданских исков о взыскании денежных средств. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Пензы», - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Органам муниципальной и областной власти пришлось приложить немало усилий, чтобы завершить строительство проблемных многоэтажек, начатое «Пензастроем». Было принято решение о выделении новым подрядчикам земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта.

В итоге ситуация начала исправляться в лучшую сторону. В частности, в августе 2020 года на улице Ново-Казанской в Пензе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию ЖК «На Стрельбищенской».