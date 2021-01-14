Сетевое издание|18+|Четверг|14 янв 2021|18:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Экс-директора «Пензастроя» обвиняют в злоупотреблении полномочиями

Печать

В Пензе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ОАО «Пензастрой». Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, руководитель «Пензастроя» направлял полученные от участников долевого строительства денежные средства на цели, не связанные с возведением многоквартирных домов.

В результате организация не достроила 5 объектов, а 761 дольщик не получил в установленные сроки приобретенные квартиры и нежилые помещения.

«По уголовному делу заявлено 36 гражданских исков о взыскании денежных средств. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Пензы», - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Органам муниципальной и областной власти пришлось приложить немало усилий, чтобы завершить строительство проблемных многоэтажек, начатое «Пензастроем». Было принято решение о выделении новым подрядчикам земельных участков для реализации масштабного инвестиционного проекта.

В итоге ситуация начала исправляться в лучшую сторону. В частности, в августе 2020 года на улице Ново-Казанской в Пензе состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию ЖК «На Стрельбищенской».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Это Журавлёва будут судить?

Гость||

Что медали и звания вешать, что сроки и просто вешать - так бывает.

Гость||

Внучка Журавлёва посадят ?

Гость||

Да сроки давности поди по этим статьям истекли, вот в суд и направили.

Гость||

ФИО директора ОАО «Пензастрой».

Гость||

Гость писал(a):

Это Журавлёва будут судить?
Так уже ,вот внучок Панов тварь , дед отдал ему управление компанией а этот мажор своими схемами угробил и компанию ,и деда подставил по полной.

Гость||

Был порядочным этот Журавлев, а стал позорище на старости. Да еще и банкротом объявил себя.

Гость||

Дедушке много не дадут, а реальные бенефициары в своих кабинетах и при своих должностях,а некоторые и повыше влезли

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте