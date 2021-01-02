В Колышлейском районе подросток попал в ДТП на угнанной иномарке

02.01.2021 | 10:10

Совсем немного времени потребовалось сотрудникам полиции, чтобы найти подозреваемого в угоне автомобиля Toyota Camry, принадлежащего 58-летнему жителю Колышлейского района.

Мужчина обратился к правоохранителям, когда понял, что его иномарка исчезла. Следственно-оперативная группа немедленно выехала в сторону села Черкасск. В семи километрах от Колышлея полицейские обнаружили разбитую машину.

В течение часа стражи порядка нашли подозреваемого в угоне. Им оказался несовершеннолетний местный житель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности (за кражи). Подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и несколько лет воспитывается в неполной семье.

Парень признал вину и раскаялся. По его словам, они вместе с матерью решили навестить знакомого, которому и принадлежала Toyota. Взрослые устроили застолье, во время которого хозяин дал подростку ключи от машины и попросил положить в багажник пакет.

Воспользовавшись моментом, юноша решил решил покататься на машине с девушкой. В какой-то момент он не справился с управлением и слетел в кювет, после чего пара покинула место ДТП.

«По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.