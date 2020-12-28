Убийство в Тепличном: предполагаемого преступника оставили под стражей

28.12.2020 | 14:39

Стало известно об очередном продлении срока содержания под стражей предполагаемого убийцы и насильника из Засечного.

41-летнего местного жителя обвиняют в преступлении, которое было совершено 22 мая в пензенском микрорайоне Тепличном. Мужчине вменяют изнасилование и убийство 14-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе.

Вину он не признал, хотя сам рассказал о том, что несовершеннолетняя якобы оскорбила его и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сначала - до 25 июля, затем срок продлили до 23 сентября, далее до 17 октября, потом до 23 декабря.

Ранее сообщалось, что мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки в Колышлее, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

В начале июня стало известно, что предполагаемый преступник заразился коронавирусом и его поместили в одну из больниц областного центра, где он лечился под надзором конвоя. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

«Срок содержания под стражей продлен до 23 февраля 2021 года», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.