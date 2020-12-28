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Криминал

Убийство в Тепличном: предполагаемого преступника оставили под стражей

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Стало известно об очередном продлении срока содержания под стражей предполагаемого убийцы и насильника из Засечного.

41-летнего местного жителя обвиняют в преступлении, которое было совершено 22 мая в пензенском микрорайоне Тепличном. Мужчине вменяют изнасилование и убийство 14-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе.

Вину он не признал, хотя сам рассказал о том, что несовершеннолетняя якобы оскорбила его и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сначала - до 25 июля, затем срок продлили до 23 сентября, далее до 17 октября, потом до 23 декабря.

Ранее сообщалось, что мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки в Колышлее, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

В начале июня стало известно, что предполагаемый преступник заразился коронавирусом и его поместили в одну из больниц областного центра, где он лечился под надзором конвоя. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

«Срок содержания под стражей продлен до 23 февраля 2021 года», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК России по Пензенской области
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Гость||

справился с 14 летней девочкой........................"герой"

Гость||

мне кажется ему не место на этой земле и в этом обществе

Гость||

Гость писал(a):

........................"герой"
Кого еще в герои провозгласить готовы?

Гость||

Гость писал(a):

мне кажется ему не место на этой земле и в этом обществе
в Дагестанский следственный изолятор его! там ему место

Гость||

Гость писал(a):

Кого еще в герои провозгласить готовы?
Вот она! Пензенская мордва!

Гость||

Четвертовать зверя

Имя: Гость
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