Водитель из Пензы получил срок за гибель 22-летнего пассажира

25.12.2020 | 08:39

В Железнодорожном суде Пензы вынесен приговор по делу о смертельном ДТП. Его виновником признан 32-летний мужчина.

Инцидент произошел 5 октября 2019 года. Мужчина, ранее привлеченный к ответственности за вождение в пьяном виде, вновь сел за руль своего Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне иномарки находился 22-летний пассажир. Двигаясь по улице Светлой, водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в бетонный блок. Автомобиль перевернулся. Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали, спустя 6 дней он скончался.

«Прибывшим на место дорожно-транспортного происшествия инспектором ДПС был составлен акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с результатом 0,76 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что иномарку вел погибший. Однако его слова подтверждения не нашли.

Суд назначил наказание в виде 5 лет, 6 месяцев и 20 дней лишения свободы в колонии общего режима и на 3 года запретил управлять транспортными средствами.

«Осужденный обжаловал приговор, ссылаясь на суровость наказания. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - подытожила Светлана Артамонова.