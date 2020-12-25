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Криминал

Водитель из Пензы получил срок за гибель 22-летнего пассажира

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В Железнодорожном суде Пензы вынесен приговор по делу о смертельном ДТП. Его виновником признан 32-летний мужчина.

Инцидент произошел 5 октября 2019 года. Мужчина, ранее привлеченный к ответственности за вождение в пьяном виде, вновь сел за руль своего Volkswagen Polo в состоянии алкогольного опьянения.

В салоне иномарки находился 22-летний пассажир. Двигаясь по улице Светлой, водитель не справился с управлением, выехал на правую обочину и врезался в бетонный блок. Автомобиль перевернулся. Молодой человек получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали, спустя 6 дней он скончался.

«Прибывшим на место дорожно-транспортного происшествия инспектором ДПС был составлен акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения с результатом 0,76 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

Подсудимый свою вину не признал, заявив, что иномарку вел погибший. Однако его слова подтверждения не нашли.

Суд назначил наказание в виде 5 лет, 6 месяцев и 20 дней лишения свободы в колонии общего режима и на 3 года запретил управлять транспортными средствами.

«Осужденный обжаловал приговор, ссылаясь на суровость наказания. В соответствии с позицией прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - подытожила Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

за все дтп со смертельным исходом должны быть реальные сроки и не менее 3 лет

Гость||

Про Лексус на Рахманинова тишина?....

Гость||

Гость писал(a):

Про Лексус на Рахманинова тишина?....
Понять, простить, оправдать, наградить...

Гость||

По лексусу идет следствие, каким же тупым надо быть, что бы этого не понять. Некоторые идиоты уже вывод сделали, раз про это не печатают, уже все, замяли. Ни чего не замяли, идет следствие, не пишите дурь.

Гость||

лексусу идет следствие,

Личность погибшего установлена?....

Такое ЧП в городе, обычно ПИ часто комментирует такие происшествия.....

Гость||

Кто прав, кто виноват на рахманинова без вас, следователи с диванов, разберутся. После суда вы же не напишете: " я то дурень думал, что замнут" или напишите?

Гость||

Я не собираюсь разбираться,меня это ЧП не касается.НО от ГИБДД ни каких комментариев.Странно.....

Имя: Гость
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