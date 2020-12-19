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Криминал

Пензенец отдал 5 тысяч рублей за несуществующие автозапчасти

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32-летний житель Первомайского района города Пензы планировал купить запчасти для своего автомобиля и стал жертвой мошенника. Товар нашел по объявлению, созвонился с продавцом и договорился о встрече, чтобы отдать предоплату.

«По приезде по данному адресу к заявителю подошел неизвестный мужчина, предъявил паспорт и водительское удостоверение на то же имя. Потерпевший передал ему денежные средства в размере 5 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь», - сообщил заместитель начальника ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Владимир Блясов.

Некоторое время мужчина надеялся дозвониться, а потом обратился в полицию. Подозреваемого вычислили. Им оказался ранее судимый житель Самары, 1988 года рождения.

«В ходе досмотра полицейские изъяли паспорт на чужое имя. Кроме того, при осмотре места проживания подозреваемого полицейские изъяли один паспорт, два водительских удостоверения, выданные на чужие имена, а также сим-карты», - добавил Владимир Блясов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Гость||

Гопник?!

Гость||

Там чё запчасти полмиллиона стоят? Какая ещё предоплата?

Имя: Гость
Комментарий:

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