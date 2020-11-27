Пензенец не получил интима, лишился денег и написал ложный донос

27.11.2020 | 10:35

В Мордовии 20-летний житель Пензенской области предстанет перед судом за ложный донос.

В сентябре молодой человек обратился в дежурную часть полиции. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль на обочине трассы Нижний Новгород - Саратов. К нему подошли двое мужчин неславянской внешности и, угрожая, отняли 10 000 рублей.

Сотрудники полиции принялись за поиски злоумышленников, используя систему розыска транспортных средств «Поток». Выяснилось, что парень солгал правоохранителям. На самом деле он лишился денег при иных обстоятельствах.

Молодой человек в интернете нашел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Ему ответил мужчина, который обозначил цену - 3 000 рублей.

Пензенец перечислил деньги и вновь позвонил. Ему сообщили, что платеж не прошел, и предложили повторить операцию. В результате молодой человек лишился 10 000 рублей, а с девушкой так и не встретился.

Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию и рассказал историю о нападении на трассе. В итоге его ждет скамья подсудимых.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.