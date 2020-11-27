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Криминал

Пензенец не получил интима, лишился денег и написал ложный донос

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В Мордовии 20-летний житель Пензенской области предстанет перед судом за ложный донос.

В сентябре молодой человек обратился в дежурную часть полиции. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль на обочине трассы Нижний Новгород - Саратов. К нему подошли двое мужчин неславянской внешности и, угрожая, отняли 10 000 рублей.

Сотрудники полиции принялись за поиски злоумышленников, используя систему розыска транспортных средств «Поток». Выяснилось, что парень солгал правоохранителям. На самом деле он лишился денег при иных обстоятельствах.

Молодой человек в интернете нашел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру. Ему ответил мужчина, который обозначил цену - 3 000 рублей.

Пензенец перечислил деньги и вновь позвонил. Ему сообщили, что платеж не прошел, и предложили повторить операцию. В результате молодой человек лишился 10 000 рублей, а с девушкой так и не встретился.

Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию и рассказал историю о нападении на трассе. В итоге его ждет скамья подсудимых.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Мордовия.

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Гость||

Это какой то бред. Найти людей по конкретному описанию, это не просто так. Скорее всего действительно отобрали деньги, их нашли. Они пригрозили. И переквалифицировали все в ложный донос. Какой смысл ему было людей обвинять просто так? Ну потерял десятку на мошенниках. По телефону лицо не увидишь.

Гость||

Платёж не прошёл, повторите операцию, ну и это чудо повторило. Ржу не могу, это надо быть деревянным по это самое , по ...пу .

Гость||

Вот как припёрло! Будь как Дзюба - бесплатно и никто не обманет! :)

Гость||

В 20 лет пользоваться услугами продажной любви? Нашел бы себе девушку, женился и жил. А то развратом занимаются. О времена о нравы!

Гость||

Хотите сказать услугами пользуются кому от 40 до бесконечности. А молодые должны сами, бегом бежать искать девушку, желательно стеснительную, брать её за бока и в Загс . Ну-с, Фекла готовы для интима, а мог бы за три тыщи по телефону.

Гость||

олень! будет ему интим на зоне

Имя: Гость
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