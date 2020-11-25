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Криминал

В Городищенском районе нашли тело мужчины, избитого до смерти ломом

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В Городищенском районе 49-летнего мужчину обвиняют в смерти 36-летнего жителя поселка Стеклозавод.

Как установило следствие, 22 ноября обвиняемый гостил в доме своей знакомой на Рабочей улице. Около 23:00 в дверь постучали. Гость и поздний визитер были знакомы и относились друг к другу с неприязнью. Неожиданная встреча мужчин спровоцировала новый конфликт.

«Злоумышленник, вооружившись ломом, нанес потерпевшему не менее трех ударов в область нижних конечностей, головы и туловища, после чего вернулся в дом», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Избитый от полученных травм скончался. Его тело на улице нашел брат, он и обратился к правоохранителям.

Агрессора задержали и предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

А как это осторожно бить ломом?Типа массаж что ли?

Гость||

Гость писал(a):

А как это осторожно бить ломом?Т
Тебе эти знания ни к чему. Хотя бы по голове и шее не бей, уже будет осторожно.

Гость||

Гость писал(a):

А как это осторожно бить ломом?Типа массаж что ли?
Ну как, неаккураааатненько! Если бы осторожненько бил бы, то не причинил бы смерть по неосторожности, а сделал бы, всего лишь навсего, ну скажем, инвалидом. И ездил бы он коляске еще бы лет несколько

Имя: Гость
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