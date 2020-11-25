В Городищенском районе нашли тело мужчины, избитого до смерти ломом

25.11.2020 | 17:21

В Городищенском районе 49-летнего мужчину обвиняют в смерти 36-летнего жителя поселка Стеклозавод.

Как установило следствие, 22 ноября обвиняемый гостил в доме своей знакомой на Рабочей улице. Около 23:00 в дверь постучали. Гость и поздний визитер были знакомы и относились друг к другу с неприязнью. Неожиданная встреча мужчин спровоцировала новый конфликт.

«Злоумышленник, вооружившись ломом, нанес потерпевшему не менее трех ударов в область нижних конечностей, головы и туловища, после чего вернулся в дом», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Избитый от полученных травм скончался. Его тело на улице нашел брат, он и обратился к правоохранителям.

Агрессора задержали и предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.