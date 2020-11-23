Четверых пензенцев подозревают в кражах из дачных домов

«Подъезжали к дачам, вскрывали замки болторезом либо подручным инструментом, заходили в поисках чермета», - отметил подозреваемый.
Он рассказал о нескольких преступлениях, которые были совершены в дачных массивах области, в частности на территории Железнодорожного, Октябрьского и Бессоновского районов. А до того как группу подозреваемых задержали, в полицию стали поступать заявления от возмущенных владельцев участков о том, что из их домиков пропадают газонокосилки, тепловые пушки, электрические плиты и другое имущество.
«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пензе в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили лиц, причастных к совершению данных преступлений. Ими оказались четверо жителей Пензы от 19 до 23 лет.
Молодые люди признались в совершении преступлений и в содеянном раскаялись», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Ступина.
Похищенные инструменты дачные воришки сдали в ломбард, а металлолом - в пункт приема. Деньги поделили между собой.
По данным сотрудников правоохранительных органов, группа совершила около десятка подобных преступлений. Задержанные молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
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Сволочи