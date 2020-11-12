В Лопатинском районе пешеход предложил взятку инспектору ГИБДД

12.11.2020 | 16:30

В Лопатинском районе 56-летний мужчина захотел избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В среду, 11 ноября, на 94-м километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино в Лопатинском районе около 18:13 инспекторы ДПС заметили пешехода, шедшего по краю проезжей части. До населенного пункта было далеко, стемнело, а у мужчины не было никаких светоотражающих элементов.

Пешехода остановили и начали составлять на него административный протокол. Мужчина не хотел подвергаться административному наказанию и положил на панель патрульного автомобиля 1 000 рублей.

«Инспектор предупредил пешехода, что дача взятки должностному лицу предусматривает уголовное наказание, но гражданин не изменил своих намерений», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Деньги правоохранитель не взял и сообщил о факте дачи взятки в дежурную часть. Вскоре на место прибыли оперативники.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.