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Криминал

В Лопатинском районе пешеход предложил взятку инспектору ГИБДД

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В Лопатинском районе 56-летний мужчина захотел избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В среду, 11 ноября, на 94-м километре трассы Пенза - Шемышейка - Лопатино в Лопатинском районе около 18:13 инспекторы ДПС заметили пешехода, шедшего по краю проезжей части. До населенного пункта было далеко, стемнело, а у мужчины не было никаких светоотражающих элементов.

Пешехода остановили и начали составлять на него административный протокол. Мужчина не хотел подвергаться административному наказанию и положил на панель патрульного автомобиля 1 000 рублей.

«Инспектор предупредил пешехода, что дача взятки должностному лицу предусматривает уголовное наказание, но гражданин не изменил своих намерений», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Деньги правоохранитель не взял и сообщил о факте дачи взятки в дежурную часть. Вскоре на место прибыли оперативники.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Инспектор сделал план по борьбе с коррупцией за весь район.Коррупция в Лопатинском районе побеждена.

Гость||

Вот молодцы! Работают! А вчера так лихо? У Океана!

Гость||

Вот что-то жаль мужика. Хоть бы инфаркт не получил.

Имя: Гость
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