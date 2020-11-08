В Кузнецке мужчину жестоко убили за то, что он не привел ребенка из сада

08.11.2020 | 12:16

В Кузнецке двух подруг - 36-летнюю кузнечанку и 32-летнюю уроженку Ульяновской области - обвиняют в преступлениях: одну в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, другую - в убийстве.

Женщины познакомились в конце 2019 года. По приглашению кузнечанки, которая жила в квартире с 36-летним гражданским мужем и ребенком, к ним на некоторое время приехала новая подруга.

Днем 11 февраля троица выпивала, после чего мужчина, когда подошло время, отправился за малышом в детский сад. Однако ребенка он так и не привел, сам же вернулся еще более пьяным, чем был.

«Между ним и хозяйкой квартиры произошел конфликт, он поднял на нее руку. Женщина схватила нож и умышленно нанесла им не менее двух ударов в область лица и груди мужчины, после чего отдала нож подруге, попросив унести его. Вместо этого женщина неожиданно нанесла им удар в бок потерпевшему. Хозяйка квартиры отобрала нож, унесла на кухню и вымыла его, после чего удалилась в ванную комнату. Спустя полчаса она вышла из ванной и увидела мужчину без признаков жизни в крови на полу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пока кузнечанки не было, подруга снова взяла нож и еще восемь раз вонзила его в мужчину - якобы из женской солидарности. Жертва умерла в течение часа.

За ребенком в тот вечер так никто и не пришел, поэтому воспитательница взяла его к себе домой.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Кузнецкий районный суд», - добавила Светлана Артамонова.