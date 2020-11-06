Жительницу Мокшанского района уговорили перевести деньги мошенникам

06.11.2020 | 21:01

«Не стоит отвечать на незнакомые номера и общаться с неизвестными людьми», - отметила потерпевшая.

Женщина исходит из своего горького опыта. После подобного разговора она лишилась 200 000 рублей.

Жительнице Мокшанского района позвонила некая Александра и, представившись сотрудницей известного банка, поинтересовалась, не меняла ли та свой номер телефона. Испуганная гражданка ответила отрицательно.

«Неизвестная сообщила потерпевшей, что в базу забит номер, который ей не принадлежит. Также звонившая добавила, что этим могут воспользоваться мошенники и личные данные могут перейти к третьим лицам. Чтобы это предотвратить, необходимо снять все денежные средства со счетов и перевести на резервный счет, который она укажет», - пояснил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

Сельчанка поверила и выполнила все, что от нее потребовали сделать.

«Я сказала, что мне нужно добраться до Мокшана, так как сама я из района. Я добралась, а девушка была все время со мной на телефоне. Она сказала, что для отправки денег нужно открыть окно самоинкассации. Дальше она продиктовала логин и пароль, и я вложила данную сумму», - поделилась бедой потерпевшая.

После этого связаться с «компетентной сотрудницей банка» оказалось невозможным.

«Мне ответили, что номер не существовал», - сообщила женщина.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых в совершении данного преступления», - рассказал Павел Щеглов.

Защитники правопорядка в очередной раз предупреждают: если вы получили сообщение о проблемах с вашей банковской картой, то прежде всего стоит позвонить по номеру, который на ней указан, и только потом предпринимать какие-то действия.