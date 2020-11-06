В Пензе 38-летний мужчина за ночь устроил угон, грабеж и ДТП

06.11.2020 | 16:09

В ночь на пятницу, 6 ноября, на улице Красная Горка в Пензе злоумышленник угнал Renault Logan. Сообщение поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 1:30.

В Пензе немедленно был введен план «Перехват», ориентировку на предполагаемого угонщика передали всем экипажам ДПС.

Около 4:00 внимание инспекторов дорожно-патрульной службы, дежуривших на улице 40 лет Октября, привлек мужчина, который шел по проезжей части босиком и в одних джинсах. Подойдя ближе, стражи порядка поняли, что его приметы схожи с ориентировкой, и сообщили в дежурную часть ГИБДД.

Полицейские доставили 38-летнего мужчину в отдел полиции. Выяснилось, что за одну ночь он не только угнал Renault, но и ограбил торговый павильон, а затем на улице Калинина уже на другом автомобиле - Kia Cerato - врезался в препятствие и покинул место происшествия.

Оказалось, что водитель привлекался к административной и уголовной ответственности и на момент совершения ДТП был лишен водительских прав.

«На подозреваемого составлены административные материалы. Также возбуждены уголовные дела по фактам повторного управления автомобилем в состоянии опьянения и неправомерного завладения транспортным средством», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.