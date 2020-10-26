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Криминал

Пензенца задержали с поличным при употреблении украденного алкоголя

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В воскресенье, 25 октября, в одном из пензенских магазинов произошел инцидент: посетитель зашел в торговый зал, взял две бутылки с алкоголем и покинул помещение, минуя кассу.

Сотрудники магазина позвонили в полицию. В 10:45 сообщение о краже получил экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Стражи порядка прибыли на место, и продавец торговой точки рассказал им о произошедшем. Получив приметы и примерное место нахождения магазинного вора, правоохранители приступили к его поиску.

«Мужчину задержали в квартире на улице Докучаева, где он распивал алкоголь со своими товарищами. Отрицать свою причастность к хищению товара он не стал», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Позже задержанного опознал продавец магазина. Для дальнейшего разбирательства 28-летнего пензенца передали сотрудникам полиции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-сдужбы Управления Росгвардии по Пензенской области
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