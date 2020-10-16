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Криминал

Убийство в Тепличном: обвиняемого продолжат держать под стражей

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В пятницу, 16 октября, в Первомайском районном суде сообщили об очередном продлении срока содержания под стражей предполагаемого убийцы и насильника из Засечного.

Его обвиняют в преступлении, которое было совершено 22 мая в пензенском микрорайоне Тепличном.

14-летняя девочка ушла на прогулку около 16:00, пообещав вернуться в 20:00, но дома не появилась. На следующий день ее труп нашли в лесополосе в Тепличном со следами насильственной смерти (странгуляционной бороздой на шее). 26 мая возможного преступника, 41-летнего жителя Засечного, задержали.

Мужчине вменяют изнасилование и убийство несовершеннолетней, находившейся в заведомо беспомощном состоянии. Вину в совершении инкриминируемых деяний он не признал, хотя сам рассказал о том, что девочка якобы оскорбила его и он ее задушил.

По решению суда предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля, затем срок продлили до 23 сентября, далее - до 17 октября.

Ранее сообщалось, что мужчина уже был судим за убийство 11-летней девочки в Колышлее, отбыл наказание в виде 15 лет колонии и вышел на свободу.

В начале июня стало известно, что предполагаемый преступник заразился коронавирусом и его поместили в одну из больниц областного центра под надзор конвоя. В настоящее время он находится в СИЗО.

«Срок содержания под стражей продлен до 23 декабря 2020 года», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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Гость||

как то долго, или не доказухи

Гость||

Отменить млраторий на смертную казнь и пустить в расход падлюку...

Имя: Гость
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