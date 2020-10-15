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Криминал

Водителя Mitsubishi задержали за взятку ульяновскому инспектору

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Пензенский водитель задержан в Ульяновской области по подозрению в попытке подкупить инспектора ГИБДД.

Инцидент произошел во вторник, 13 октября, на трассе М5 «Урал». Автомобиль Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился житель Пензенской области, проехал на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД его остановили.

«Желая избежать ответственности, водитель предложил инспектору денежное вознаграждение в размере 500 рублей за несоставление административного протокола. Несмотря на то что сотрудники полиции предупредили мужчину об ответственности за дачу взятки, он продолжил осуществлять противозаконные действия, которые были пресечены», - сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В соответствии с законодательством попытка дать взятку должностному лицу может караться штрафом или лишением свободы.

За нарушение ПДД мужчине также придется ответить.

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Источник — фото pixabay.com
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