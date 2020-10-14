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Криминал

В Вадинском районе наказали пострадавшего в ДТП мотоциклиста

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В Вадинском районе вынесли приговор 29-летнему любителю пьяной езды. Мужчина, будучи нетрезвым и лишенным прав, сел за руль мотоцикла ИЖ «Юпитер» и попал в ДТП.

Инцидент случился в июне в селе Большая Лука на Комсомольской улице. Не справившись с управлением, мотоциклист врезался в препятствие. Его транспортное средство опрокинулось на проезжую часть. Водитель получил травмы, медики в итоге госпитализировали его.

«При проведении проверки по данному факту выяснилось, что в январе 2020 года мотоциклист уже подвергался административному аресту за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен права управления», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Служители Фемиды признали его виновным, назначили 250 часов обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Почему не в колонию? Сколько можно жалеть этих потенциальных убийц на колесах?

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