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Криминал

Пензенец погиб после застолья с приятелем на Тарханова

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34-летнего пензенца обвиняют в смерти 46-летнего друга. Конфликт случился вечером 6 июня в доме на улице Тарханова, когда они выпивали вместе.

«Через некоторое время потерпевший ушел в магазин. По его возвращении между мужчинами произошла драка, в ходе которой обвиняемый нанес приятелю множественные удары руками и ногами по голове и телу», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пензенец погиб после застолья с приятелем на Тарханова

На следующий день пострадавший скончался в больнице от тупой сочетанной травмы груди и живота.

Пензенца задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть по неосторожности. По решению суда на время следствия его заключили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, назначен ряд судебных экспертиз.

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Источник — фото областного СУ СКР
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