День города в Пензе начался с двух серьезных ДТП

12.06.2024 | 09:38

Утром в среду, 12 июня, в Пензе на улице Кирова случилось ДТП с участием общественного транспорта. Маршрутка № 43 столкнулась со спецмашиной ресурсников.

Кадрами с места инцидента с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделились читатели. Авария произошла у поворота на Измайловский путепровод. У маршрутки разбита передняя часть.

Судя по кадрам, водитель микроавтобуса врезался в стоявшую спецмашину. Пострадали ли в аварии люди, не сообщается.

Также пензенские водители рассказали о ДТП на улице Луначарского. Около 7:00 у автовокзала водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, и врезался в ограждение.

Пензенцы предположили, что автолюбитель был нетрезв. Официальной информации о ДТП пока нет.