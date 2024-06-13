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Происшествия

Появились кадры ДТП с пешеходами на улице Луначарского

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Появились подробности ДТП с пешеходами, случившегося в среду, 12 июня, в Пензе. На улице Луначарского под колеса ВАЗ-2110 попали 46-летняя женщина и 20-летний молодой человек.

По предварительным данным, авария произошла в 7:40 напротив автовокзала. Машиной управлял 52-летний водитель, он сбил людей, а затем въехал в световую опору. Мужчина был трезв.

Появились кадры ДТП с пешеходами на улице Луначарского

«В результате происшествия пешеходы, а также пассажир автомобиля, женщина 1941 года рождения, получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - рассказала инспектор отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Появились кадры ДТП с пешеходами на улице Луначарского

По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция просит водителей снижать скорость при приближении к переходам и пропускать идущих людей.

Появились кадры ДТП с пешеходами на улице Луначарского

«Кроме того, следует помнить, что если транспортное средство остановилось перед переходом, водителю, который движется по соседней полосе, стоит сделать то же самое и продолжать движение, только убедившись в отсутствии на дороге пешеходов», - подчеркнула Диана Дементьева.

Остальным участникам дорожного движения необходимо быть внимательнее при пересечении проезжей части и, прежде чем идти, внимательно посмотреть по сторонам.

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Источник — видео и фото Госавтоинспекции по Пензенской области
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