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Общество

На Олимпийской аллее нетрезвый скейтер получил два перелома

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В Пензе попытка нетрезвого мужчины прокатиться по Олимпийской аллее на скейте закончилась неудачно. Подробности истории рассказал заведующий отделением травматологии № 2 клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

«Мужчина 43 лет отдыхал с семьей на Олимпийской аллее, был уже навеселе и вдруг решил покататься на скейтборде. Вся семья отговаривала его от этого шага, тем более что до этого опыта управления данным средством передвижения у него не было. В результате падения - перелом 2 локтевых суставов», - изложил события травматолог.

По словам Михаила Щербакова, беспечность в итоге обернулась для мужчины сложнейшими операциями и длительным восстановлением на протяжении полугода.

«Вопрос: можно ли было обойтись без этого катания? Можно. И так бы оно и было, если бы не действие алкоголя, который блокирует критическое отношение к ситуации», - резюмировал Михаил Щербаков.

Травматологи-ортопеды знают, что множество людей получают телесные повреждения на фоне алкогольного опьянения. Примерно 20-30% пациентов поступают именно в таком виде. Многие же обращаются на следующий день, когда приходят в себя и обнаруживают, что получили травму.

Главный совет травматологов - ограничить употребление горячительных напитков, а если без того не обошлось, то воздержаться от рискованных действий, о которых потом придется сожалеть.

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Источник — фото областного минздрава
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