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Криминал

Мокшанец жестоко избил пожилую женщину и лег спать

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Завершено следствие по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Мокшана, ставшего виновником смерти человека. В его жизненном багаже уже были судимости за убийство и причинение легкого вреда здоровью. Теперь же ему предстоит ответить еще за одно преступление.

По данным следствия, 19 февраля немолодая пара распивала спиртное. Между гражданскими супругами разгорелась ссора. Глава семьи пустил в ход кулаки и обрушил на 60-летнюю женщину град ударов.

Когда запал иссяк, мокшанец пошел спать. А утром обнаружил, что пенсионерка так и не пришла в себя, и вызвал скорую помощь.

28 февраля пациентка скончалась от травмы головы.

«Во время расследования мужчина находился под стражей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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