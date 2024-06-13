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Криминал

В Малой Сердобе 84-летний пенсионер доверился женщине и потерял деньги

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В Малой Сердобе вынесен приговор 46-летней женщине, обокравшей 84-летнего пенсионера. Она похитила из тумбочки в его доме 25 000 рублей.

Воровка приехала в Малую Сердобу из Нижнего Ломова в начале февраля, и пожилой сельчанин пустил ее к себе, чтобы она за ним приглядывала. Через несколько дней у гостьи закончились сигареты и выпивка, и она попросила денег у хозяина дома.

Пенсионер отказал. Тогда женщина решила взять его сбережения без спроса.

«В тот же день она отправилась в магазин, где обнаружила, что по пути потеряла похищенные деньги. В снегу найти их она не смогла, вернулась в дом и легла спать. Мужчина обнаружил пропажу и рассказал соседке, которая вызвала органы внутренних дел», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Воровка признала вину. Ранее она была судима за неуплату алиментов. За новое преступление ей назначили наказание в виде 1 года лишения свободы, которое заменили принудительными работами на тот же срок с удержанием в доход государства 10% зарплаты. Также она должна возместить ущерб потерпевшему.

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