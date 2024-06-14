Пензенец вместо колонки получил лишь квитанцию о ее отправке

14.06.2024 | 08:43

Пензенские полицейские нашли и задержали в Краснодарском крае 39-летнего уроженца Чукотки, обманувшего жителя областного центра.

В декабре 2022 года 36-летний пензенец нашел в интернете объявление о продаже музыкальной колонки стоимостью 45 тыс. рублей. Мужчина связался с продавцом, и они договорились о сделке. Покупатель перечислил деньги, но к оговоренному сроку товар так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Задержанный обманщик рассказал сотрудникам полиции, что изначально планировал выслать покупателю аудиоустройство. Он принес посылку в пункт доставки и для подтверждения своих намерений скинул покупателю фотографии квитанции об отправлении.

Когда пензенец перевел деньги, мужчина решил их присвоить и оставить колонку у себя. Он вернулся на пункт отправки и забрал технику обратно, а полученные средства потратил.

На продавца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.