В Пачелме заколотили окна и двери культурно-спортивного центра

11.06.2024 | 11:35

Жительница Пачелмы пришла на личный прием заместителя прокурора Пензенской области Евгения Новикова и попросила ограничить доступ детей в здание культурно-спортивного центра.

Надзорный орган провел проверку и установил, что здание аварийное, сейчас оно заброшено и не используется.

«При этом в нарушение требований безопасности собственник не принял меры к ограничению свободного доступа на указанный объект граждан, в том числе несовершеннолетних», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Прокурор Пачелмского района внес представление главе администрации поселения. Акт реагирования рассмотрели и удовлетворили.

Специалисты ограничили доступ к заброшенному центру: закрыли двери, оконные и другие проемы.

Заместителя главы администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.