В Спасске угонщик вернул машину хозяину, но забыл в ней свою одежду

Жителя Спасска признали виновным в угоне автомобиля ВАЗ-2109.
12 июня, около двух часов ночи, мужчина увидел стоявшую у чужого двора «девятку», дверь которой оказалась незаперта.
«Злоумышленник сел в салон машины, разобрал замок зажигания, затем открыл капот и с помощью подручного инструмента запустил двигатель автомобиля, после чего с места преступления скрылся», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Угонщик отправился в соседнее село на речку, искупался, выспался на заднем сиденье и около 15:00 пригнал машину ко двору хозяина.
Последний все это время был на рыбалке. Вернувшись, он заметил, что капот ВАЗа приоткрыт, замок зажигания сломан, а в салоне лежит чужая одежда.
Заподозрив неладное, он обратился к правоохранителям. Злоумышленника нашли.
В итоге суд назначил жителю Спасска наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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