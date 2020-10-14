В Спасске угонщик вернул машину хозяину, но забыл в ней свою одежду

14.10.2020 | 09:47

Жителя Спасска признали виновным в угоне автомобиля ВАЗ-2109.

12 июня, около двух часов ночи, мужчина увидел стоявшую у чужого двора «девятку», дверь которой оказалась незаперта.

«Злоумышленник сел в салон машины, разобрал замок зажигания, затем открыл капот и с помощью подручного инструмента запустил двигатель автомобиля, после чего с места преступления скрылся», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Угонщик отправился в соседнее село на речку, искупался, выспался на заднем сиденье и около 15:00 пригнал машину ко двору хозяина.

Последний все это время был на рыбалке. Вернувшись, он заметил, что капот ВАЗа приоткрыт, замок зажигания сломан, а в салоне лежит чужая одежда.

Заподозрив неладное, он обратился к правоохранителям. Злоумышленника нашли.

В итоге суд назначил жителю Спасска наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.