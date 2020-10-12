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Криминал

Дело о смертельной аварии на ул. Светлой в Пензе передали в суд

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В Пензе завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек.

В октябре 2019-го на улице Светлой автомобиль Volkswagen вылетел с проезжей части, врезался в бетонный блок и перевернулся. Тяжелые травмы при этом получил пассажир, находившийся в салоне машины. Его доставили в больницу, но позже он скончался.

«На стадии предварительного расследования обвиняемый вину в совершении им ДТП не признал, ссылаясь на то, что его автомобилем в момент ДТП управлял потерпевший, а сам он, находясь на пассажирском сиденье, спал. Однако, независимо от версии обвиняемого о непричастности его к данному ДТП, его вина была установлена собранными доказательствами», - сообщил заместитель начальника отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по области Максим Матрохин.

Экспертиза показала, что водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, кроме того, он был лишен права управления транспортными средствами. За лихие виражи, в результате которых погиб человек, мужчина может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет.

«Окончательное наказание за совершенное преступление назначит суд Железнодорожного района г. Пензы после рассмотрения уголовного дела по существу», - заключил Максим Матрохин.

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