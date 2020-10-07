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Криминал

В пензенскую колонию едва не попал зефир с крупной партией героина

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В Пензе в исправительную колонию строгого режима № 5 пытались передать крупную партию героина.

Продукты, поступившие от 49-летнего таксиста из областного центра, предназначались 45-летнему мужчине, которого посадили на два года за кражу.

При досмотре специально обученная собака среагировала на зефир, расфасованный в шесть полиэтиленовых пакетов. В нем обнаружили в общей сложности 39 свертков разного диаметра с кристаллообразным желтым веществом.

Позже выяснилось, что это героин.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к попытке организации доставки наркотического средства причастен еще один осужденный - уроженец Пензы 1998 года рождения, отбывающий четырехлетний срок за кражу и разбой. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УФСИН России по Пензенской области
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