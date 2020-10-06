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Криминал

В Бессоновке завершилось расследование убийства из-за 30 000 р.

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В Бессоновке завершено расследование уголовного дела об убийстве 84-летней местной жительницы. Трагедия произошла 12 мая.

В смерти пенсионерки обвиняются местные жители 38 и 42 лет. Утром в тот день приятели сели пить. Один из них поделился сведениями о том, что у престарелой односельчанки есть деньги, и предложил ее ограбить.

Вооружившись ножами, злоумышленники зашли в дом пенсионерки. Один из них напал на женщину. Когда та попыталась убежать, в дверном проеме ее поймал другой агрессор, рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Приятели по очереди начали бить сельчанку холодным оружием по телу, шее, животу. При этом 41-летний подельник требовал у жертвы сказать, где она хранит деньги.

После того, как пенсионерка затихла, злоумышленники обыскали дом и обнаружили 30 000 рублей. Забрав их, они скрылись, оружие выбросили в кусты.

Пожилая сельчанка скончалась от колото-резаных ранений, повлекших массивную кровопотерю. Ее тело нашли две местные жительницы, пришедшие навестить соседку буквально через несколько минут после нападения.

Похищенные деньги приятели поделили поровну и потратили на алкоголь, продукты питания и такси.

15 мая мужчин задержали. Выяснилось, что ранее они уже имели проблемы с законом: одного привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, другого - за алименты и пьяную езду.

«После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено на рассмотрение в областной суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Нелюди

Гость||

Мрази. Читая такие новости, мне, атеисту, хочется верить что ад существует...

Гость||

А мне хочется верить,что ОТМЕНЯТ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ.

Бешеные псы не должны жить и жрать на деньги налогоплательщиков.

Гость||

Что они пьют такое?

Имя: Гость
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