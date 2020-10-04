Девушка с криминальным талантом обманула 8 легковерных пензенцев

04.10.2020 | 12:51

Наивность граждан и способность войти в доверие стали ключевыми факторами для мошеннического успеха двадцатилетней пензячки. Она зарабатывала деньги не выходя из дома.

«Люди должны были оформить на себя микрозаймы, а в последующем передать денежные средства от этих займов подсудимой. Она обещала за это погасить полностью их микрозаймы и выплатить им вознаграждение. Микрозаймы, со слов подсудимой, должны были гаситься через специальную программу на суммы меньшие либо равные без процентов», - сообщил помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Альберт Житенев.

Люди соглашались на предлагаемые условия, рассчитывая на легкие деньги. В итоге их получала девушка с криминальным талантом и на связь с клиентами не выходила. И это был не единственный способ ее заработка.

«Просила людей оформить электронные аккаунты, через которые возможно дистанционно, через сеть интернет, оформить микрозаймы. В последующем она брала у них необходимые сведения по этим аккаунтам, логины и пароли, чтобы в них можно было войти. В этих аккаунтах уже были вбиты паспортные данные потерпевших. Она указывала подконтрольные ей банковские карты и оформляла на потерпевших микрозаймы, при этом денежные средства приходили на подконтрольные ей банковские счета», - пояснил Альберт Житенев.

Таким образом подсудимая обманула восьмерых горожан на общую сумму более 60 тысяч рублей.