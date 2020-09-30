Пензенцу не дали пополнить съестные припасы за счет магазина

На улице Антонова в Пензе задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже продуктов из торгового центра. Инцидент имел место в понедельник, 28 сентября.
Около 19:30 горожанин зашел в магазин и принялся складывать в рюкзак товары с прилавка, думая, что его никто не видит. Потом он также незаметно проследовал к выходу, минуя кассу, но выйти не успел.
Охранники засекли злоумышленника по камерам видеонаблюдения и нажали на тревожную кнопку.
Прибывший на место патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину.
Стражи порядка достали из его рюкзака продукты на четыре с лишним тысячи рублей.
«Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в УМВД России по г. Пензе», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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penzainform.ru писал(a):Теперь бесплатно будут кормить.