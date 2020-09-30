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Криминал

Двое пензенцев не смогли вспомнить, за что до смерти забили знакомого

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В Пензе двоих друзей 40 и 36 лет обвиняют в смерти их 35-летнего знакомого.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 июня троица распивала спиртное в компании дамы в квартире на проспекте Строителей, где жили приятели.

«В процессе общения между обвиняемым 1984 года рождения и потерпевшим произошел конфликт, из-за чего именно, злоумышленники в ходе допросов вспомнить не смогли, сославшись на состояние опьянения», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Друзья заявили, что гость первым толкнул оппонента в грудь, тот в свою очередь начал бить его руками по голове. Старший из мужчин не мог безучастно смотреть на происходившее и тоже стал размахивать кулаками.

«Вдвоем они нанесли не менее трех ударов по голове потерпевшего, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму», - уточнила Татьяна Махницкая.

Избитый пензенец пошел домой - он жил в соседнем доме, а на следующий день скончался в больнице.

Предполагаемых злоумышленников задержали и по решению суда на время разбирательства заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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