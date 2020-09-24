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Криминал

Отомстил: в Кузнецком районе сгорела техника на 2 млн рублей

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В Кузнецком районе фигурантом уголовного дела стал 50-летний местный житель. Мужчину обвиняют в умышленном уничтожении имущества.

16 июля в поле около села Шелемис загорелись три трактора, КамАЗ и бензовоз. После ликвидации пламени следователи осмотрели место ЧП и установили, что его причиной стал поджог. Ущерб превысил 2 млн 300 тыс. рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев и нашли злоумышленника. Выяснилось, что несколько дней назад он устроился трактористом на предприятие, которому принадлежала сгоревшая техника.

«Мужчина признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. С его слов, преступление он совершил из-за личного неприязненного отношения к управляющему данной организацией, которое у них сложилось задолго до инцидента», - рассказали в ОМВД России по Кузнецкому району.

Теперь сельчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Плохой диверсант

Гость||

А может это был эксперимент на предмет рационализаторского предложения? А теперь засадят в клетку,как жирафу.

Гость||

Скорее всего человек отработал сезон уборочная закончилась и его кинули.

Гость||

у нас любят требовать выполнение работы, но не платить

Имя: Гость
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