Отомстил: в Кузнецком районе сгорела техника на 2 млн рублей

24.09.2020 | 10:49

В Кузнецком районе фигурантом уголовного дела стал 50-летний местный житель. Мужчину обвиняют в умышленном уничтожении имущества.

16 июля в поле около села Шелемис загорелись три трактора, КамАЗ и бензовоз. После ликвидации пламени следователи осмотрели место ЧП и установили, что его причиной стал поджог. Ущерб превысил 2 млн 300 тыс. рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев и нашли злоумышленника. Выяснилось, что несколько дней назад он устроился трактористом на предприятие, которому принадлежала сгоревшая техника.

«Мужчина признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. С его слов, преступление он совершил из-за личного неприязненного отношения к управляющему данной организацией, которое у них сложилось задолго до инцидента», - рассказали в ОМВД России по Кузнецкому району.

Теперь сельчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящий момент он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.