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Криминал

Пензячка для получения крупной суммы надела траур по живому отцу

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Отец 34-летней жительницы Пензы родился в рубашке: дочь похоронила его, а он воскрес. Впрочем, выяснилось, что он и не умирал.

Молодая женщина, как положено, носила траур по усопшему папе. Коллеги по работе и руководство ей соболезновали, решили помочь материально.

Однако Ленинский районный суд расценил поведение гражданки, носившей черный платок, как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

«Злоумышленница сообщила своим коллегам не соответствующие действительности сведения о смерти своего отца. Ссылаясь на тяжелое материальное положение, она попросила директора на шесть месяцев одолжить ей денежные средства в сумме 175 тысяч рублей. После получения займа подсудимая, проработав в фирме непродолжительное время, на работу не вышла и денежные средства не возвратила», - рассказала помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

Мошенница свою вину не признала и заявила, что руководитель организации ее оговаривает.

В действительности директор начал разыскивать сотрудницу, выяснять причины ее невыхода на работу.

«Муж был дома и сообщил о том, что с женой все в порядке и его тесть тоже жив-здоров», - отметила Татьяна Цибарева.

Несколько тысяч рублей псевдосирота получила и от посочувствовавших горю коллег по работе.

Женщине за обман назначено наказание в виде обязательных работ сроком 340 часов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Что творят то, вот пензючки

Гость||

не то что какие то саранчанки

Гость||

Повезло мужу с женой и детками...

Гость||

каждый зарабатывает как может

Гость||

Гость писал(a):

Повезло мужу с женой и детками...
скоро муженька похоронит

Имя: Гость
Комментарий:

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