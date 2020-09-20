Пензячка для получения крупной суммы надела траур по живому отцу

20.09.2020 | 18:30

Отец 34-летней жительницы Пензы родился в рубашке: дочь похоронила его, а он воскрес. Впрочем, выяснилось, что он и не умирал.

Молодая женщина, как положено, носила траур по усопшему папе. Коллеги по работе и руководство ей соболезновали, решили помочь материально.

Однако Ленинский районный суд расценил поведение гражданки, носившей черный платок, как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

«Злоумышленница сообщила своим коллегам не соответствующие действительности сведения о смерти своего отца. Ссылаясь на тяжелое материальное положение, она попросила директора на шесть месяцев одолжить ей денежные средства в сумме 175 тысяч рублей. После получения займа подсудимая, проработав в фирме непродолжительное время, на работу не вышла и денежные средства не возвратила», - рассказала помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Татьяна Цибарева.

Мошенница свою вину не признала и заявила, что руководитель организации ее оговаривает.

В действительности директор начал разыскивать сотрудницу, выяснять причины ее невыхода на работу.

«Муж был дома и сообщил о том, что с женой все в порядке и его тесть тоже жив-здоров», - отметила Татьяна Цибарева.

Несколько тысяч рублей псевдосирота получила и от посочувствовавших горю коллег по работе.

Женщине за обман назначено наказание в виде обязательных работ сроком 340 часов.