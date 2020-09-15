Житель Бессоновки заплатит за прослушивание бывшего начальника

15.09.2020 | 08:16

В Пензенской области назначено наказание 46-летнему жителю Бессоновки, который незаконно следил за своими бывшими коллегами.

По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Татьяны Махницкой, мужчина длительное время работал в организации - провайдере цифровых услуг и сервисов. В июне 2018 года он установил в приемной начальника два микрофона, чтобы прослушивать помещение.

Из компании злоумышленник уволился, а слежку продолжал до апреля 2020 года.

Кроме того, с июля по декабрь 2019 года мужчина, находясь у себя дома в Бессоновке, подключался к компьютеру одного из бывших коллег и копировал служебную информацию.

О незаконной деятельности стало известно сотрудникам УФСБ России по Пензенской области. В отношении мужчины возбудили дело по ст. 138.1 УК РФ (незаконное производство специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

На допросе мужчина признался, что на преступление пошел из любопытства - ему хотелось быть в курсе происходившего на прежнем месте работы.

Пока шло следствие, подозреваемый подал ходатайство о прекращении дела и назначении ему судебного штрафа. Суд удовлетворил его и определил сумму - 15 тысяч рублей.

«Решение суда не вступило в законную силу», - уточнила Махницкая.