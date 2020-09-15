В Саратове директор пензенской фирмы оштрафован на 1 млн 750 тыс.

15.09.2020 | 11:31

В Саратове вынесен приговор жителю Пензенской области, виновному в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Осужденный - руководитель дорожно-строительной организации, ремонтировавшей асфальтобетонное покрытие в Никольском районе. Строительный контроль за работами производила специализированная организация из Саратова.

9 июля директор подрядной организации попытался передать проверяющему взятку в размере 50 000 рублей за подготовку фиктивного отчета о том, что нарушений в работе не выявлено. Однако тот отказался от денег, а действия подрядчика пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Во время следствия он своей вины не признал, но следователи собрали достаточные доказательства, изобличающие его.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 750 тыс. с лишением права занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Следственном управлении СКР по Саратовской области.