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Криминал

В Саратове директор пензенской фирмы оштрафован на 1 млн 750 тыс.

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В Саратове вынесен приговор жителю Пензенской области, виновному в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Осужденный - руководитель дорожно-строительной организации, ремонтировавшей асфальтобетонное покрытие в Никольском районе. Строительный контроль за работами производила специализированная организация из Саратова.

9 июля директор подрядной организации попытался передать проверяющему взятку в размере 50 000 рублей за подготовку фиктивного отчета о том, что нарушений в работе не выявлено. Однако тот отказался от денег, а действия подрядчика пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

Во время следствия он своей вины не признал, но следователи собрали достаточные доказательства, изобличающие его.

«Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн 750 тыс. с лишением права занимать руководящие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в Следственном управлении СКР по Саратовской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

взятку в размере 50 000 рублей
Маловато!

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