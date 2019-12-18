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Криминал | Директор пензенской фирмы пойдет в Саратове под суд за взятку

18.12.2019|10:55
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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Пензенской области. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу.

Мужчина являлся директором дорожно-строительной компании, которая ремонтировала асфальтобетонное покрытие дороги в Никольском районе. Строительный контроль производило специализированное предприятие из Саратова.

9 июля директор подрядной организации попытался передать руководителю контролирующей фирмы взятку в размере 50 000 рублей за подготовку фиктивного отчета о том, что нарушений в работе не выявлено. Однако тот отказался от денег.

Действия жителя Пензенской области пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Во время следствия он своей вины не признал, но следователи собрали достаточные доказательства, изобличающие его.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Саратовской области.

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Гость|18.12.2019 11:17|

penzainform.ru писал(a):

50 000 рублей за
Может нолик затерялся?

А за такие взятки карать и строго.Это оскорбление понимашь,плевок в лицо.

Гость|18.12.2019 11:22|

Тяжела и неказиста

жизнь простого финансиста

Гость|18.12.2019 11:30|

понятно отчего такие дороги..

Гость|18.12.2019 11:47|

Гость писал(a):

понятно отчего такие дороги.
Не суди ине судим будешь.Диванный умник

Гость|18.12.2019 11:57|

фейковая новость, ни имен, ни фамилий

Имя: Гость
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