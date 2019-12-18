18.12.2019 | 10:55

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Пензенской области. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу.

Мужчина являлся директором дорожно-строительной компании, которая ремонтировала асфальтобетонное покрытие дороги в Никольском районе. Строительный контроль производило специализированное предприятие из Саратова.

9 июля директор подрядной организации попытался передать руководителю контролирующей фирмы взятку в размере 50 000 рублей за подготовку фиктивного отчета о том, что нарушений в работе не выявлено. Однако тот отказался от денег.

Действия жителя Пензенской области пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Во время следствия он своей вины не признал, но следователи собрали достаточные доказательства, изобличающие его.

«Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в Следственном управлении СК России по Саратовской области.