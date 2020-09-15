В Пензе задержали подозреваемых в кражах из мордовских бутиков

15.09.2020 | 10:20

Вечером в понедельник, 14 сентября, в Пензе задержали троих молодых людей 17, 19 и 26 лет, подозреваемых в совершении преступления на территории Республики Мордовии.

Во время патрулирования Железнодорожного района росгвардейцы получили задание остановить автомобиль Chevrolet Aveo с конкретными номерами. Около 17:00 эту машину правоохранители заметили на улице Измайлова.

«По требованию стражей порядка транспортное средство было остановлено. Связавшись с дежурным, сотрудники Росгвардии убедились, что трое граждан - водитель и два пассажира - действительно находятся в розыске», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Молодых людей доставили в городское управление МВД, их подозревают в кражах одежды из бутиков в Мордовии.