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Криминал

В Пензе задержали подозреваемых в кражах из мордовских бутиков

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Вечером в понедельник, 14 сентября, в Пензе задержали троих молодых людей 17, 19 и 26 лет, подозреваемых в совершении преступления на территории Республики Мордовии.

Во время патрулирования Железнодорожного района росгвардейцы получили задание остановить автомобиль Chevrolet Aveo с конкретными номерами. Около 17:00 эту машину правоохранители заметили на улице Измайлова.

«По требованию стражей порядка транспортное средство было остановлено. Связавшись с дежурным, сотрудники Росгвардии убедились, что трое граждан - водитель и два пассажира - действительно находятся в розыске», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Молодых людей доставили в городское управление МВД, их подозревают в кражах одежды из бутиков в Мордовии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

бутики мордовии. взоржал

Гость||

Гость писал(a):

бутики мордовии. взоржал
Какая самокритика! Достоин уважения...

Имя: Гость
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