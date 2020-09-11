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Криминал

Смерть на корпоративе: вдова не добилась ужесточения приговора

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Приговор, вынесенный Ленинским районным судом Пензы виновнику трагического инцидента на новогоднем корпоративе, не устроил вдову погибшего.

Трагедия произошла 27 декабря 2019 года в городском центре занятости населения, коллектив которого отмечал наступающий Новый год. Один из участников застолья поссорился с коллегой. Причиной стала ревность.

Как впоследствии пояснил сам мужчина, у него сложились близкие отношения с сотрудницей. В какой-то момент он не увидел ни ее, ни другого коллегу среди танцующих. Он направился в кабинет «соперника», где тоже был накрыт стол, открыл дверь и увидел, что тот приобнимает его девушку за талию. Рассвирепев, он ударил подругу, а затем между мужчинами началась драка.

Ревнивец нанес своему противнику удары по голове и шее. У того открылось кровотечение, но победитель не стал проявлять великодушие и оставил окровавленного соперника лежать на полу. В результате у 56-летнего мужчины развилась механическая асфиксия, и он скончался.

При вынесении приговора служители Фемиды учли наличие у подсудимого на иждивении маленького ребенка, частичное возмещение морального и материального вреда, состояние здоровья мужчины и его близких родственников и назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 6 месяцев.

Приговор не удовлетворил вдову погибшего, она подала апелляционную жалобу. Однако суд апелляционной инстанции признал обоснованным квалификацию действий осужденного и назначенное ему наказание.

Суд учел, что агрессор, избивая оппонента, желал причинить ему телесные повреждения, однако не предвидел возможности его смерти.

«В связи с этим субъективная сторона преступления характеризуется неосторожностью в форме преступной небрежности. В соответствии со ст. 56 Уголовного кодекса РФ лицу, осужденному впервые за преступление небольшой тяжести, при отсутствии отягчающих обстоятельств не может быть назначено наказание в виде лишения свободы», - пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Приговор вступил в законную силу 9 сентября 2020 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

хорошо иметь родственника в прокуратуре в Москве: можно убить пьяным человека и не сесть за это

Гость||

Дикари. Как хорошо было вырваться из этого буртастана

Имя: Гость
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